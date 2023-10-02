Isparta'da bebek lahdi ele geçirildi
Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde boğa figürü bulunan bebek lahdi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde boğa figürü bulunan bebek lahdi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Sanayi Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bebek lahdi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde boğa figürü bulunan lahit, Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.