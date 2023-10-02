GÜNCELLEME - Isparta'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Isparta'nın Deregümü köyünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Isparta'nın Deregümü köyünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ö. ve S.Ö. kardeşler ile R.O. ve R.A. arasında İğdelik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O. silahla, R.A. da bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan şüpheliler H.Ö. ve S.Ö, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.