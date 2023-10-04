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        Isparta'da dolandırıcılık iddiası

        Isparta'da bir kişi sosyal medya üzerinden dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:54
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        Isparta'da dolandırıcılık iddiası
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        Isparta'da bir kişi sosyal medya üzerinden dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

        Isparta’da esnaflık yapan Serdar Özcan, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiden, 4 elektrikli süpürgeyi bin 900 lira karşılığı almak için anlaştı.

        Gelen kargoda elektrikli süpürgeler yerine bir adet boyun atkısının çıkması üzerine Özcan, polise giderek dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi oldu.

        Özcan, AA muhabirine süpürgeyi M.G'den sipariş verdiğini, kargoyu G.G. isimli kişinin gönderdiğini ve parayı ise, K.K. isimli şahsın hesabında yatırdığını belirterek, bu kişilerin organize olarak dolandırıcılık yaptığını öne sürdü.

        Söz konusu kişilerin hala sosyal medya üzerinden satışa devam ettiklerini savunan Özcan, "Vatandaşlardan ricam bu dolandırıcıların oyununa gelmesinler. İnternetten alışveriş yapmasınlar." dedi.

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