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        Isparta'da 14 alageyik doğal yaşam alanına bırakıldı

        Isparta'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce, 8'i dişi 14 alageyik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:40
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        Isparta'da 14 alageyik doğal yaşam alanına bırakıldı
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        Isparta'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce, 8'i dişi 14 alageyik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğünce bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Ağustos-19 Eylül tarihlerinde, doğaya 8'i dişi 14 alageyik bırakıldı.

        Bölgede izleme ve foto kapan çalışmalarını da sürdüren yetkililer, alageyiklerin, bırakıldıkları alanlara uyum sağladıklarını gözlemledi.

        Bir alageyiğin doğaya bırakılmasına ilişkin anlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        "Hazar'dan sonra Alperen de yeni yaşam alanında. Mutluyuz, gururluyuz. Yaban hayatımız için çalışıyoruz. İkinci alageyik yeni yaşam alanında" notuyla paylaşılan görüntülerde, yetkililerce doğal yaşam alanına bırakılan alageyiğin zıplayarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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