Isparta'da balkondan düşen 90 yaşındaki kişi öldü
Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 14.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:43
Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Mahallesi 4207 Sokak'ta oturan kalp hastası Bekir Bilgili 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beton zemine düşerek hayatını kaybeden Bilgili'nin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.