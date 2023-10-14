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        Isparta'da balkondan düşen 90 yaşındaki kişi öldü

        Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:43
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        Isparta'da balkondan düşen 90 yaşındaki kişi öldü
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        Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Anadolu Mahallesi 4207 Sokak'ta oturan kalp hastası Bekir Bilgili 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Beton zemine düşerek hayatını kaybeden Bilgili'nin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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