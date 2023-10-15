Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da takı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'da bir şüphelinin aksesuar dükkanından takı çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da takı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da bir şüphelinin aksesuar dükkanından takı çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kafeler Caddesi'ndeki aksesuar dükkanının sahibi, bir kadının, takıları poşetine koyduğunu fark etti. İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekibi, zanlının poşetinde yaklaşık 10 bin lira değerindeki takıları buldu.

        Daha önce 4 dükkandan daha benzer şekilde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelinin, takıları alarak poşetine koyması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Isparta'daki kazada ölen 5 kişi, akşam yemeğinden dönüyormuş
        Isparta'daki kazada ölen 5 kişi, akşam yemeğinden dönüyormuş
        GÜNCELLEME 2 - Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi öl...
        GÜNCELLEME 2 - Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi öl...
        ISPARTA'DA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
        ISPARTA'DA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
        Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
        Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
        GÜNCELLEME - Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü