Isparta'da takı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Isparta'da bir şüphelinin aksesuar dükkanından takı çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da bir şüphelinin aksesuar dükkanından takı çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kafeler Caddesi'ndeki aksesuar dükkanının sahibi, bir kadının, takıları poşetine koyduğunu fark etti. İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekibi, zanlının poşetinde yaklaşık 10 bin lira değerindeki takıları buldu.

Daha önce 4 dükkandan daha benzer şekilde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, takıları alarak poşetine koyması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.