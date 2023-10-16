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        Isparta'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:39
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        Isparta'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olduğu için aranan eski öğretmenin kentte bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan L.G'nin FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        L.G. işlemlerinin ardından Isparta Kapalı E Tipi Cezaevine gönderildi

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