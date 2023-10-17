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        Isparta'da "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" başladı

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince düzenlenen "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:01
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        Isparta'da "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" başladı
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince düzenlenen "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" başladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destek verdiği kursta 6 üniversiteden 9 eğitmen, 12 şehirden gelen 18 kursiyere zor şartlarda doğada kalma eğitimi verecek.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, bir otelde düzenlenen projenin açılış programında yaptı konuşmada, ormanın aslında bir hayat öğrenme yeri olduğunu söyledi.

        İnsanoğlunun hayatındaki her şeyi doğadan elde ettiğini belirten Çatal, "Öncelikle barınmayla başlamış, kendini korumaya başlamış, sonrasında ise beslenme ve diğer hayatına ilişkin ihtiyaçlarını karşılamada ormanı kullanmıştır." dedi.

        Teknolojinin gelişmesiyle insanların kendi kendini yıkayan ve temizleyen binalar yaptığını ifade eden Çatal, şunları söyledi:

        "İnsanlar bunlar da yine doğadan öğrenmiştir. Yine doğa aslında bize birçok karakter kazandırmaktadır Aslında doğa, korkulacak bir yer olmakla birlikte, kardeşliğin, beraber yaşamanın, beraber hareket ettiğin zaman güzel sonuçların elde edildiği alanlardır. Aslında doğa bizde bir tarihtir. Doğada hiçbir zaman büyümesi durmayan canlılardan bir tanesi ağaçtır. Yani hiçbir zaman ağaç büyümesini durdurmaz. Aslında doğa bizim her şeyimizdir."

        Proje koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal'ın yaptığı, öğretmen, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı kurs 6 gün sürecek.

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