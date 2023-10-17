Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da midibüsün çarptığı yaya öldü

        Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da midibüsün çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Sedat K'nin kullandığı 32 ACY 831 plakalı midibüs, 110. Cadde'de karşıya geçmekte olan 96 yaşındaki Hilmi Ünver'e çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen midibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı görülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Isparta'da kaçakçılık operasyonları
        Isparta'da kaçakçılık operasyonları
        Isparta Valiliğinden "sosyal medya fenomeninin darbedildiği" yönündeki payl...
        Isparta Valiliğinden "sosyal medya fenomeninin darbedildiği" yönündeki payl...
        Isparta'da "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" başlad...
        Isparta'da "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" başlad...
        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi (2)
        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi (2)
        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi
        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi
        Isparta'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
        Isparta'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı