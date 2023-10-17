Isparta'da midibüsün çarptığı yaya öldü
Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sedat K'nin kullandığı 32 ACY 831 plakalı midibüs, 110. Cadde'de karşıya geçmekte olan 96 yaşındaki Hilmi Ünver'e çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen midibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı görülüyor.