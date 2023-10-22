Davraz'da Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı

Isparta’da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Davraz dağına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumartesi sabahı tüm hazırlıklarını yapan ekip, 2 bin 635 rakımlı zirveye ulaşabilmek için zorlu arazide yürüyüşe başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 100. yılı anısına gerçekleştirilen anlamlı yürüyüş Davraz'ın zirvesinde sona erdi.

Yürüyüşe Isparta Valisi Aydın Baruş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Dağcılık Kulübü Üyeleri ve sporcular katıldı.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, yürüyüşü Cumhuriyetin 100. yılı anısına gerçekleştiklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Baruş, yürüyüşün ülkeye ve millete olan bağlılıklarını gösterdiğini dile getirdi.