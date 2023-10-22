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        Davraz'da Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı

        Isparta'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Davraz dağına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:59
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        Davraz'da Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı
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        Isparta’da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Davraz dağına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Cumartesi sabahı tüm hazırlıklarını yapan ekip, 2 bin 635 rakımlı zirveye ulaşabilmek için zorlu arazide yürüyüşe başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 100. yılı anısına gerçekleştirilen anlamlı yürüyüş Davraz'ın zirvesinde sona erdi.

        Yürüyüşe Isparta Valisi Aydın Baruş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Dağcılık Kulübü Üyeleri ve sporcular katıldı.

        Vali Baruş, yaptığı açıklamada, yürüyüşü Cumhuriyetin 100. yılı anısına gerçekleştiklerini söyledi.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Baruş, yürüyüşün ülkeye ve millete olan bağlılıklarını gösterdiğini dile getirdi.

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