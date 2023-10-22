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        Isparta'da otelin resepsiyonundan 2 cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasında

        Isparta'da bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:41
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        Isparta'da otelin resepsiyonundan 2 cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasında
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        Isparta'da bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otele gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, resepsiyondaki 2 cep telefonu çaldıktan sonra kaçtı.

        Telefonlarının çalındığını fark eden resepsiyon görevlisi, durumu polise bildirdi.

        Polis ekipleri, eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Otelin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin resepsiyonda bulunan 2 cep telefonunu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

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