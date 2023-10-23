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        Isparta'da doğal gaz patlamasında 3 kişi yaralandı

        Isparta'da bir dairede doğal gaz patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:36
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        Isparta'da doğal gaz patlamasında 3 kişi yaralandı
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        Isparta'da bir dairede doğal gaz patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Pirimehmet Mahallesi 1741 Sokak'ta bulunan bir apartın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Patlamada, Havva Demirerkin (48) ve Mustafa Yılmaz (58) daire içinde, Burak Kara ise patlama esnasında yoldan geçtiği sırada vücuduna cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Havva Demirerkin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Isparta Valisi Aydın Baruş, olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın itfaiyenin yaptığı tespitlere göre daire içindeki doğal gaz şebekesindeki sızmadan kaynaklandığını belirterek "Muhtemelen kombide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlama sırasında daire içeresindeki camların da kırılmasıyla dışarıya akseden bir etki bırakıyor." diye konuştu.

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