Isparta'da doğal gaz sızıntısından etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Isparta'da kaçak nedeniyle sızan doğal gazdan etkilenen 10 lise öğrencisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, TOKİ Akkent Mahallesi'ndeki Lokman Hekim Mesleki ve Anadolu Teknik Lise'nde doğal gaz vanasındaki kaçaktan 10 öğrenci etkilendi.

İhbar üzerine okula 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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