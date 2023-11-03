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        Isparta'da doğal gaz sızıntısından etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Isparta'da kaçak nedeniyle sızan doğal gazdan etkilenen 10 lise öğrencisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:17
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        Isparta'da doğal gaz sızıntısından etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        Isparta'da kaçak nedeniyle sızan doğal gazdan etkilenen 10 lise öğrencisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgilere göre, TOKİ Akkent Mahallesi'ndeki Lokman Hekim Mesleki ve Anadolu Teknik Lise'nde doğal gaz vanasındaki kaçaktan 10 öğrenci etkilendi.

        İhbar üzerine okula 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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