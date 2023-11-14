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        Burdur'da tarihi eser operasyonunda lahit ele geçirildi

        Burdur'un Kemer ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:56
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        Burdur'da tarihi eser operasyonunda lahit ele geçirildi
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        Burdur'un Kemer ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi.

        Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bilgi paylaştı.

        Kemer ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde aslan kabartmalı ve yılan sarılı kadın figürü bulunan lahit ele geçirildi.

        Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki lahit, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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