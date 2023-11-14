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        Isparta'da site yöneticisi cinayetinin sanığı için ağırlaştırılmış müebbet istendi

        Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:20
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        Isparta'da site yöneticisi cinayetinin sanığı için ağırlaştırılmış müebbet istendi
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        Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

        Cahit Erdoğan'ı sitenin otoparkında öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Süleyman Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Hazırlanan iddianame, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanık Çelik, iddianamedeki ifadesinde, geçimini temizlik işiyle sağladığını, daha önce aynı sitede çalıştığını cinayeti işlediği gün Erdoğan ile iş görüşmesi için geldiğini ancak maaş konusunda anlaşamadıklarını anlattı.

        Erdoğan'ın tartışma sırasında kendisine küfür ettiğini savunan Çelik, iddianamedeki ifadesinde kavga sırasında çok boğuşma yaşandığını belirtti.

        Sanığın olay tarihinden önce Erdoğan'ı öldürme kararı aldığı belirtilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçu işlendiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

        Sanık ilerleyen günlerde ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacak.

        - Olay

        Emekli öğretmen Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Çelik tutuklanmış, sanığın cinayeti avans anlaşmazlığı nedeniyle işlediği ortaya çıkmış, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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