Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Isparta'da kamu kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Isparta'da kamu kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin kamu kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İ.D'yi takibe alan ekipler, üzerindeki paralarla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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