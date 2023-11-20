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        Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Isparta'da kamu kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 21:59 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:14
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        Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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        Isparta'da kamu kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin kamu kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        İ.D'yi takibe alan ekipler, üzerindeki paralarla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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