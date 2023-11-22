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        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Isparta'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:10
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        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
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        Isparta'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, geçen ay kentte yaşanan trafik kazalarından bazılarının görüntülerini paylaştı.

        Kazaların çoğunun, geçiş önceliği, dönüş, şerit izleme ve değiştirme, kırmızı ışık ihlali gibi kurallara uyulmadığı için meydana geldiği dikkati çekti.

        Paylaşımda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla sürücüler uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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