Isparta'da işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Isparta'da bir işyerinden telefon ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesi'ndeki bir işyerinden 2 akıllı telefon ve kasadaki 1500 liranın çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Kentteki güvenlik kameralarının kaydettiği 36 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan şüphelinin S.E.G. olduğunu tespit etti.

Antalya'da yakalanıp Isparta'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının işyerine girip hırsızlık yaptığı anların görüntüsü de güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.