Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Isparta'da bir işyerinden telefon ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da bir işyerinden telefon ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesi'ndeki bir işyerinden 2 akıllı telefon ve kasadaki 1500 liranın çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

        Kentteki güvenlik kameralarının kaydettiği 36 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan şüphelinin S.E.G. olduğunu tespit etti.

        Antalya'da yakalanıp Isparta'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlının işyerine girip hırsızlık yaptığı anların görüntüsü de güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        İnşaat işçisi doğa fotoğrafçısı
        İnşaat işçisi doğa fotoğrafçısı
        Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Isparta'da Müslüman olan Weststiate, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gö...
        Isparta'da Müslüman olan Weststiate, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gö...
        Isparta'da kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza yazıldı
        Isparta'da kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza yazıldı
        Isparta Ticaret Borsası
        Isparta Ticaret Borsası