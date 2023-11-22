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        Isparta'da site yöneticisi cinayetinin sanığı hakim karşısında

        Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:29
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        Isparta'da site yöneticisi cinayetinin sanığı hakim karşısında
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        Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Isparta'da 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Süleyman Çelik, avukatı ve maktulün eşi ve çocukları katıldı.

        Sanık, mahkemede yaptığı savunmada, Cahit Erdoğan'ın kendisini ocak ayında arayarak siteye temizlik görevlisi alınacağını söylediğini anlattı.

        Görüşme sırasında sitenin otoparkına birlikte indiklerini belirten Çelik, şunları söyledi:

        "Kredim vardı, önden 30 bin lira avans istedim. O da bana, 'Bu devirde kim kime veriyor böyle dedi, eşini bana bir günlüğüne ayarla sana o parayı vereyim' dedi. Ben de bunu demesi üzerine yüzüne bir kere vurdum yere düştü. Sonra belinden kemerini çıkardı, elinden aldığım kemeriyle boynunu sıktım. Onu öldürmek istemedim, pişmanım. Sonra onun üzerini halı ve masayla kapattım. Sonra geldiğim yerden çıktım gittim. İş yerinde çalışmaya devam ettim."

        Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çelik, tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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