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        Isparta Ticaret Borsası

        Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:30
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        Isparta Ticaret Borsası
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        Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama Satış türü
        İnek sütü Lt. 13,50 TTS
        Yün Kg. 4,50 MTS
        Et karkas (dana) Kg. 235,00 TTS
        Et karkas (sığır) Kg. 215,00 TTS
        Dana Ad. 73,500 MTS

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        TTS: Tüccardan Tüccara Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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