Isparta'da elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Isparta'da elektrik panosuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

F.N.K. idaresindeki 32 HK 365 plakalı otomobil, Batıkent Mahallesi 257 Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik panosuna çarptıktan sonra devrildi.

Yaralanan sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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