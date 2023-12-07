Isparta'da otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasında

Isparta’da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çayboyu Yolu'nda sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen bir otomobil kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, üzerine doğru gelen otomobilden kaçarak uzaklaştı.

Kaza anları ve yayanın otomobilden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.