Isparta'da otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasında
Isparta'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Isparta’da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çayboyu Yolu'nda sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen bir otomobil kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, üzerine doğru gelen otomobilden kaçarak uzaklaştı.
Kaza anları ve yayanın otomobilden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.