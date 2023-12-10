Isparta'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülistan Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan araç, yol ortasında bekleyen bir başka araca ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazaya karışan diğer araç ise bir sitenin duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir başka araca çarptı.
Dört araçta hasarın meydana geldiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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