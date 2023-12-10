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        Isparta'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:38
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        Isparta'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gülistan Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan araç, yol ortasında bekleyen bir başka araca ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazaya karışan diğer araç ise bir sitenin duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir başka araca çarptı.

        Dört araçta hasarın meydana geldiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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