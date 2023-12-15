Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'den Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durduğu otomobilde 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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