Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'den Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde durduğu otomobilde 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü
        Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü
        Isparta'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Isparta'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Isparta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Isparta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasında
        Isparta'da otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasında