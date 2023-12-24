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        Isparta'da 2 çocuk arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralandı

        Isparta'da 2 çocuk arasında çıkan kavgada, biri bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:56
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        Isparta'da 2 çocuk arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralandı
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        Isparta'da 2 çocuk arasında çıkan kavgada, biri bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Muhammed İ. (13) ile Süleyman A. (13) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman A. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay sonrası kaçan Muhammed İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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