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        Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Isparta'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:33 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:52
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        Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Isparta'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Bağlar Mahallesi'ndeki kasap dükkanında, M.B. ile F.Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.B, av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaraladı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        F.Y, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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