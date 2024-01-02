Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Isparta'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bağlar Mahallesi'ndeki kasap dükkanında, M.B. ile F.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.B, av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaraladı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

F.Y, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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