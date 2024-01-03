Isparta'da silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Isparta'da silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Isparta'da silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, 122. Cadde'deki bir dükkan F.Y'yi av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden yaralayan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Dün, M.B ile F.Y arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaralamıştı. Yaralı, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılmış, şüpheli M.B. gözaltına alınmıştı.
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