Isparta'da sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Isparta'da bir iş yerinden sadaka kutusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çelebiler Mahallesi'nde bir dükkandan sadaka kutusu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin sadaka kutusunu alarak kaçtığı görülüyor.

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