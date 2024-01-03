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        Isparta'da sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Isparta'da bir iş yerinden sadaka kutusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:38
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        Isparta'da sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Isparta'da bir iş yerinden sadaka kutusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çelebiler Mahallesi'nde bir dükkandan sadaka kutusu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmada, sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı A.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin sadaka kutusunu alarak kaçtığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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