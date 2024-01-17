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        Isparta'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 00:31 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:31
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        Isparta'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Yasin Y. (24) idaresindeki 32 ABV 188 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 102. Cadde'de refüje çarptı.

        Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki sürücü ile Atakan Çoban (24) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Çoban müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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