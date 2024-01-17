Isparta'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet K. idaresindeki 32 EH 076 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 248. Cadde'de, Yeşim D'nin kullandığı 15 ACT 727 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yeşim D. ile otomobillerdeki Reyhan D, Ümit D. ve Çağan K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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