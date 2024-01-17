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        Isparta'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:06
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        Isparta'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mehmet K. idaresindeki 32 EH 076 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 248. Cadde'de, Yeşim D'nin kullandığı 15 ACT 727 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Yeşim D. ile otomobillerdeki Reyhan D, Ümit D. ve Çağan K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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