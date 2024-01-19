Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Süleyman Ç, avukatı ve maktulün eşi ile çocukları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Süleyman Ç'nin eski eşi Gülcihan B, maktulün daha önce kendisini tanımadığını söyledi.

Maktulün evine temizliğe gittiğinde kendisine sevgili olma teklifinde bulunduğunu iddia eden Gülcihan B, "Ben de ‘olmaz' dedim. 'Konuşalım ev açarım sana, gelir giderim' dedi, ben kabul etmedim. Beni aramaya devam edince numaramı değiştirdim. Bu söylediklerimi kimse bilmiyor. İlk defa burada söylüyorum." diye konuştu.

Sanık Süleyman Ç. de bu olayı ilk defa mahkemede duyduğunu ve şok olduğunu, maktulün kendisini kazan dairesinde kışkırtmasının nedeninin bu olduğunu ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 19 Nisan’a erteledi.

- Olay

Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Ç. tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.