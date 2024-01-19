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        Isparta İl Milli Eğitim Müdürü, hastanede tedavi gören öğrenciye karnesini verdi

        Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, hastanede tedavi gören ilkokul öğrencisini ziyaret ederek, karnesini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:13
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        Isparta İl Milli Eğitim Müdürü, hastanede tedavi gören öğrenciye karnesini verdi
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        Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, hastanede tedavi gören ilkokul öğrencisini ziyaret ederek, karnesini verdi.

        Baydur, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla okullarda yaşanan karne heyecanını eşlik etti.

        Geçirdiği operasyon sebebiyle hastanede tedavisi süren Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Murat Burdurlu'yu hastanede ziyaret eden Baydur, öğrenciye karne ve hediye verdi.

        Baydur, öğrenciye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak eğitim hayatında başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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