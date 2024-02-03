Isparta'da eğlence mekanında müşteriyi darbeden 3 çalışan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, müşteri olan Ö.A.T'nin eğlence mekanı çalışanları T.Y, M.Ç. ve M.M.G. tarafından darp edildiğini belirledi.

Eğlence mekanının tuvaletinde bir kişinin düşüp fenalaştığı ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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