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        Isparta'da eğlence mekanında müşteriyi darbeden 3 çalışan tutuklandı

        Isparta'da eğlence mekanında müşteriyi darbeden 3 çalışan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:59
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        Isparta'da eğlence mekanında müşteriyi darbeden 3 çalışan tutuklandı
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        Isparta'da eğlence mekanında müşteriyi darbeden 3 çalışan tutuklandı.

        Eğlence mekanının tuvaletinde bir kişinin düşüp fenalaştığı ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ö.A.T.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, müşteri olan Ö.A.T'nin eğlence mekanı çalışanları T.Y, M.Ç. ve M.M.G. tarafından darp edildiğini belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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