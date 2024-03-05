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        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:39
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        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgilere göre, Sefa Ö'nün kullandığı 32 GD 003 plakalı otomobil ile Umut Y' idaresindeki 32 HC 975 plakalı otomobil Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Sefa Ö'nün kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Nur K. hafif şekilde yaralandı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin çarpışması, sürücü Umut Y'nin kaza sonrası olay yerinden kaçması, kaza olduğu sırada tesadüfen olay yerinden polis ekibinin kaçan sürücüyü kovalamacası yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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