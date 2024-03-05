Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kazada sürücüler ile Sefa Ö'nün kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Nur K. hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sefa Ö'nün kullandığı 32 GD 003 plakalı otomobil ile Umut Y' idaresindeki 32 HC 975 plakalı otomobil Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

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