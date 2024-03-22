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        Isparta'da cami avlusuna düşen leyleği jandarma ekipleri kurtardı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde cami avlusuna düşen leylek, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 19:59 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:59
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        Isparta'da cami avlusuna düşen leyleği jandarma ekipleri kurtardı
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde cami avlusuna düşen leylek, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölbaşı köyünde caminin avlusuna düşmüş yaralı leyleği gören M.A.Ş, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, çevre, doğa ve hayvanları koruma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince, bulunduğu yerden alınan leylek, Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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