Isparta'da cami avlusuna düşen leyleği jandarma ekipleri kurtardı
Isparta'nın Gönen ilçesinde cami avlusuna düşen leylek, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde cami avlusuna düşen leylek, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölbaşı köyünde caminin avlusuna düşmüş yaralı leyleği gören M.A.Ş, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, çevre, doğa ve hayvanları koruma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince, bulunduğu yerden alınan leylek, Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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