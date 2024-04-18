Isparta'da öğretmen nefes borusuna şeker kaçan öğrenciye "Heimlich manevrası" uyguladı

Isparta'da bir öğretmenin soluk borusuna şeker kaçan öğrenciye "Heimlich manevrası" uygulaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda bir öğrencinin nefes borusuna şeker takıldı. Koridorda durumu fark eden öğretmen Özlem Kara, yanına gidip kontrol ettiği öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayat kurtaran öğretmen Kara'nın, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı öğrenildi.