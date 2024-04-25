ISUBÜ ile Pakistan Kinnaird Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Pakistan Kinnaird Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Kinnaird Üniversite Rektörü Prof. Dr. Rukhsana David, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ghazala Yaqub ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Meashall Usman, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal'ı makamında ziyaret etti.

İki üniversite ve iki ülke arasında yapılabilecek sosyal ve akademik işbirliklerinin ele alındığı ziyarette, yapılan protokol ile proje üretme, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konularında işbirliği amaçlanıyor.