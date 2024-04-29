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        GÜNCELLEME - Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisi için tören düzenlendi

        Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 18:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:25
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        GÜNCELLEME - Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisi için tören düzenlendi
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        Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Alınan bilgiye göre, askeri personel İ.A'nın kullandığı 17 UY 843 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolunda radar denetlemesi için emniyet şeridinde duran Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ekip aracına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Turan, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Isparta Valisi Aydın Baruş, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

        Baruş, gazetecilere, şehit polisin radar uygulaması yapmak için göreve çıktığını söyledi.

        Şehit polise, radar levhasını koymak için ekip aracından indiği sırada başka bir otomobilin çarptığını ifade eden Baruş, "Polis memurumuz olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

        Kazanın olduğu bölgede görüş açısından bir sıkıntı olmadığını dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

        "Sebebini savcılığımız soruşturacak. Kazaya karışan araçtakiler askeri personel, muhtemelen Eğirdir'e görev yerine gidiyorlardı. Onlarda önemli bir yaralanma yok, tedavilerinin ardından taburcu oldular. Olayda kimin kusurlu olduğu, kazaya neyin sebebiyet verdiği ortaya çıkacaktır. Şehidimiz, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı. Isparta'da yapacağımız törenin ardından memleketine uğurlayacağız."

        Turan için Isparta İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Isparta Şehir Hastanesi'nden alınan şehidin naaşı, helallik için önce evine ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğü avlusuna getirildi.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Turan'ın eşi Aynur Turan ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

        Turan'ın mesai arkadaşlarının da gözyaşı döktüğü görüldü.

        Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve askeri personel katıldı.

        Şehidin naaşı, törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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