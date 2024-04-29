GÜNCELLEME - Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisi için tören düzenlendi

Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, askeri personel İ.A'nın kullandığı 17 UY 843 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolunda radar denetlemesi için emniyet şeridinde duran Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ekip aracına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Turan, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Baruş, gazetecilere, şehit polisin radar uygulaması yapmak için göreve çıktığını söyledi.

Şehit polise, radar levhasını koymak için ekip aracından indiği sırada başka bir otomobilin çarptığını ifade eden Baruş, "Polis memurumuz olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kazanın olduğu bölgede görüş açısından bir sıkıntı olmadığını dile getiren Baruş, şunları kaydetti: