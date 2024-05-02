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        Isparta'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:49
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        Isparta'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce çalışma yapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 105 litre sahte içki geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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