Isparta'da darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde darbedilen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde darbedilen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çiçekpınar beldesinde 5 gün önce Süleyman K. (50) ile Sefer Ç. (48) arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Sefer Ç'nin darbettiği Süleyman K, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Süleyman K, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.
Süleyman K, yapılan tedavilere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Sefer Ç, hakimlikçe tutuklandı.
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