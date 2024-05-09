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        Isparta'da darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde darbedilen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:59
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        Isparta'da darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde darbedilen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Çiçekpınar beldesinde 5 gün önce Süleyman K. (50) ile Sefer Ç. (48) arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Sefer Ç'nin darbettiği Süleyman K, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Süleyman K, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.

        Süleyman K, yapılan tedavilere rağmen bugün hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan Sefer Ç, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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