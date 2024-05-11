Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Isparta'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        R.K'nin kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosikletin Modernevler Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Metiner, Isparta Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Metiner'in cenazesi ailesine teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü R.K. tutuklandı.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletin Metiner'e çarpması ve genç kızın savrulması yer alıyor. ​​​​​​​

        Jandarma personeli olduğu öğrenilen R.K. idaresindeki 32 FJ 498 plakalı motosiklet, 2 Mayıs'ta Modernevler Mahallesi 102 Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarpmıştı. Metiner, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Isparta'da darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Isparta'da darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Isparta'da gül sezonu 1 ay erken başladı
        Isparta'da gül sezonu 1 ay erken başladı
        Yalvaç'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Yalvaç'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi