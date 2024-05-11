Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Isparta'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gazze çadırı önünde toplanan doktor, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, ellerinde dövizlerle Mimar Sinan Camisi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hüseyin Özgüven, Gazze'deki zulüm ve soykırımın yedi aydır devam ettiğini belirtti.

Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak Gazze'yi hatırlamak için toplandıklarını dile getiren Özgüven, şöyle konuştu:

"İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 7 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Gazze'de taş üzerinde taş koymayan işgalci İsrail'in son günlerdeki hedefi ise Refah kenti. Refah saldırıların başından beri güvenli bir yer umuduyla 1,3 milyon Filistinlinin sığındığı 55 kilometrekarelik bir toprak parçası."

Özgüven, İsrail'in güvenli olduğu gerekçesiyle Filistinlileri Refah'a göçe zorladığını ve orayı şimdi hem havadan ve karadan saldırmaya başladığını söyledi.