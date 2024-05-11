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        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Isparta'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 21:42 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:42
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        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Isparta'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gazze çadırı önünde toplanan doktor, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, ellerinde dövizlerle Mimar Sinan Camisi önüne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hüseyin Özgüven, Gazze'deki zulüm ve soykırımın yedi aydır devam ettiğini belirtti.

        Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak Gazze'yi hatırlamak için toplandıklarını dile getiren Özgüven, şöyle konuştu:

        "İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 7 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Gazze'de taş üzerinde taş koymayan işgalci İsrail'in son günlerdeki hedefi ise Refah kenti. Refah saldırıların başından beri güvenli bir yer umuduyla 1,3 milyon Filistinlinin sığındığı 55 kilometrekarelik bir toprak parçası."

        Özgüven, İsrail'in güvenli olduğu gerekçesiyle Filistinlileri Refah'a göçe zorladığını ve orayı şimdi hem havadan ve karadan saldırmaya başladığını söyledi.

        Refah'ta da soykırım ve zulüm yaşandığını vurgulayan Özgüven, şu ifadeleri kullandı:

        "Çaresiz halk, Gazze'nin yerle bir edilmiş kuzey kesimlerine doğru ilerlemek zorunda kalıyor. Gittikçe zalimliği ve zulmü artan işgalci İsrail'e diyoruz ki 'zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır', senin de sonun yaklaştı. Geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın, bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ilerde utancından kaçacak delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacak."

        Açıklamanın ardından dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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