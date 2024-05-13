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        Isparta'da apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

        Isparta'da apartman dairesinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:06
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        Isparta'da apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
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        Isparta'da apartman dairesinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaralandı.

        Kepeci Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamada, evde bulunan cezaevinde görevli uzman çavuş F.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda yanıklar oluşan F.Ş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Isparta Valisi Aydın Baruş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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