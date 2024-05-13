Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Isparta merkezli 4 ilde düzenlenen, sosyal medya üzerinden reklam ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta merkezli 4 ilde düzenlenen, sosyal medya üzerinden reklam ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da bir kişinin sosyal medyadan reklam ve yatırım yaparak kazanç elde edeceği vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        Isparta merkezli İstanbul, Edirne ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü

        Benzer Haberler

        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı (2)
        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı (2)
        Isparta'da apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı
        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Isparta'da motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını...
        Isparta'da motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...