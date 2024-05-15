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        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:24
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        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Isparta-Afyonkarahisar seferini yapan yük treni, ilçenin Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

        Kazada, otomobildeki sürücü B.T. ile N.T ve B.T yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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