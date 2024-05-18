Isparta'da Aile Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı

Isparta'da Aile Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince, ailelerin çeşitli risklerden korunması amacıyla "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri", evlilik öncesi eğitimler ve hane ziyaretleri yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, AA muhabirine, ailenin çok büyük bir nimet olduğunu söyledi.

İnsanın aile içinde doğduğunu ve aile içinde huzur bulduğunu belirten Güçlü, "Hayatın her aşamasında ailenin bireyi koruyan bir tarafı vardır. Aile içinde hayata hazırlanırız ve zorluklara birlikte göğüs gereriz. Aile toplumun temel taşıdır. Temeli sağlam olmayan yapılar ayakta kalamaz. Güçlü bir millet, güçlü bir aileden oluşur diyebiliriz." ifadesini kullandı.