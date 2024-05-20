Isparta'da erken başlayan gül hasadında rekolte beklentisi yüksek

Isparta'da havaların sıcak olması nedeniyle bir ay erken başlayan gül hasadında geçen yıla göre yüksek rekolte bekleniyor.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888 yılında Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gül, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı oldu.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı kentte güllerin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Sabahın erken vakitlerinde gül bahçelerine giden işçiler, özenerek topladıkları çiçekleri, bölgedeki fabrikalara çeşitli vasıtalarla naklediyor.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, AA muhabirine, havaların sıcak gitmesi nedeniyle geçen yıllara göre hasadın bu yıl erken başladığını söyledi. Yağmurların etkili olması durumunda hasat sürecinin uzayacağını belirten Işıdan, geceleri ani sıcaklık düşüşlerinin bazı gül bahçelerinde zarara yol açtığını kaydetti. Önceki yıla ait hesapların tamamlanmasıyla üreticilerin geçen yıl aldıkları bedele 4,57 lira zam yapıldığını vurgulayan Işıdan, "Isparta bölgesinde ortalama her yıl 13-14 bin ton gül çiçeği rekoltesi oluyor. Geçen yıl üretim bu rakamların altındaydı. Bu sene ise geçen seneye göre daha iyi bir sezon bekliyoruz. 12 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz." dedi.