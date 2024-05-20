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        Eğirdir Gölü'nde patlamamış el bombaları bulundu

        Eğirdir Gölü'nde patlamamış 7 el bombası bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:56
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        Eğirdir Gölü'nde patlamamış el bombaları bulundu
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        Eğirdir Gölü'nde patlamamış 7 el bombası bulundu.

        Eğirdir Gölü Müftülük mevkisinde göle giren bir vatandaş, karada ve suyun içinde birden fazla el bombası gördüğüne dair polise ihbarda bulundu.

        Bölgeye gelen polis ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede patlamamış 7 el bombası tespit edildi.

        Sahilde nöbet tutan ekipler, el bombalarının bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

        Bombaların imhasını, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelecek uzman ekiplerin yapacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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