Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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