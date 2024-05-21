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        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:10
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        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
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        Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.

        Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu’na götürüldü.

        Bombaların, buradaki Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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