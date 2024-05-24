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        Isparta'da bürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat tutuklandı

        Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:11
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        Isparta'da bürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat tutuklandı
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        Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan, R.Ö. adiye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

        Dün R.Ö'nün bürosuna yapılan baskında bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, R.Ö gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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