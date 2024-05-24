Isparta'da bürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat tutuklandı

Dün R.Ö'nün bürosuna yapılan baskında bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, R.Ö gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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